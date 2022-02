MNE da União Europeia discutem crise na Ucrânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se, esta segunda-feira, Bruxelas com o homólogo ucraniano para discutirem as opções para a crise na Ucrânia. O objetivo é fazerem com a diplomacia prevaleça, no entanto, estão também preparados para a eventualidade de o diálogo falhar.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, sublinha que "quando chegar o momento", convocará "uma reunião extraordinária, porque as sanções são da competência do Conselho."

O diplomata deixa claro que "é o Conselho que toma esta decisão" sob uma proposta sua. Borrell afirma, ainda, que estão preparados para o fazer, quando chegar o momento, mas reafirma estão a trabalhar para "que esse momento não chegue".

Um propósito confirmado pelo ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros.

Jeppe Kofod frisa que esta "é uma situação muito grave", por isso estão a trabalhar para que não haja guerra. No entanto, preparam-se, também, "para o pior. Se Putin continuar com as provocações e o desrespeito pela diplomacia".

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kuleba vai pedir aos homólogos dos 27 para aprovarem as sanções contra a Rússia e apoiarem o desenvolvimento dos setores da defesa e "cibersegurança" na Ucrânia.