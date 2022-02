Ao terceiro dia da invasão russa da Ucrânia, as forças afetas ao Kremlin já levam dois a tentar tomar a capital Kiev, mas estão a ser travadas por uma forte resistência dos militares ucranianos e das milícias formadas por habitantes da cidade que tentam lutar contra a agressão ordenada na madrugada de quinta-feira por Vladimir Putin.

Já depois de a Rússia ter ficado ainda mais isolada na assembleia-geral das Nações Unidas, onde vetou unilateralmente a condenação da invasão à Ucrânia, o Presidente Volodymyr Zelenskyy, que têm estado a difundir regularmente mensagens de vídeo em Kiev, mostrou-se otimista num triunfo da resistência ucraniana sobre a ofensiva russa.

Para contra-atacar a desinformação, que tem sido uma das principais armas do Kremlin nesta invasão, o chefe do Estado ucraniano tem desmentido os relatos de que teria deixado Kiev, mostra-se diante de edifícios emblemáticos da capital e tenta inspirar os compatriotas a manterem a defesa do "coração" da Ucrânia.

A resistência

Como se tem ouvido em diversas reportagens internacionais realizadas a partir de várias cidades da Ucrânia, as mensagens do Presidente Volodymyr Zelenskyy parecem estar a manter em alta a motivação de muitos ucranianos em continuar a luta pela liberdade da Ucrânia perante a Rússia.

Um cidadão português que conseguiu viajar de Kiev para Poltava contava esta manhã à estação de televisão portuguesa SIC, através de videochamada, que em muitos ucranianos que se assumiam opositores de Zelensky sentia agora uma admiração pelo chefe do Estado e um patriotismo reforçado.

Este português revela-se, no entanto, preocupado com o apelo a civis para pegarem em armas e lutarem ao lados militares, receando uma resistência desorganizada que podia virar-se contra a Ucrânia.

O balanço de vítimas

O Ministério da Saúde ucraniano anunciou esta manhã a morte de pelo menos 198 ucranianos desde o início da invasão russa, incluindo três crianças. Tendo sido ainda relatados pelos menos 1.115 feridos, incluindo 33 crianças. Não foi possível verificar se as vítimas seriam apenas civis ou também mlitares.

Imagens do impacto de projéteis balísticos a atingir edifícios residenciais nas zonas limítrofes de Kiev tem estado a ser difundidos e partilhadas em diversas redes sociais e grupos de ucranianos na internet. Algumas imagens carecem de verificação, mas outras têm estado a ser confirmadas por diversas agências internacionais.

As imagens de edifícios residências destruídas também se sucedem. As zonas limítrofes por onde as forças afetas ao Kremlin avançam estão a tornar-se em autênticos cenários de guerra urbana, com a resistência a levantar barricadas para tentar travar os veículos blindados russos.

As reportagens internacionais em Kiev

Os jornalistas internacionais a trabalhar em Kiev mantêm-se numa zona por agora ainda salvo dos projéteis balísticos e dos referidos combates de rua, e vão reportando como os civis se vão tentando manter protegidos da invasão russa, nas garagens de hotéis, nas estações de metro e em caves de edifícios residenciais.

Nas ruas desta zona central não se vê quase ninguém e são poucos ou nenhuns os veículos em circulação.

Parte da comunidade internacional está a tentar enviar armas para ajudar a resistência ucraniana. Os países da União Europeia vizinhos da Ucrânia estão a montar operações de acolhimento e assistência a quem está a cruzar as fronteiras, em fuga da guerra.

A Polónia e a Roménia, dois desses países vizinhos da Ucrânia membros da UE e também membros da NATO, estão a ser recomendados como os destinos preferenciais para quem tenta fugir da guerra.

Nas fronteiras ucranianas com a União Europeia há no entanto outro drama a acontecer. Devido à Lei Marcial e à mobilização geral decretadas pelo Presidente após a invasão russa, todos os homens entre 18 e 60 anos que apresentem condições físicas para lutar estão a ser impedidos de sair do país o obrigados a entrar na guerra.

Esta situação está a separar muitas famílias ucranianas e há até um futebolista brasileiro que se naturalizou ucraniano há cerca de uma década em risco de ser mobilizado para os combates.