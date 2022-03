Petróleo atinge valor mais alto desde 2008

Os preços do petróleo dispararam para o nível mais alto desde 2008, à medida que as preocupações em torno de um embargo ao fornecimento da Rússia continuam. A Rússia foi o segundo maior produtor de petróleo do mundo no ano passado e os Estados Unidos anunciaram que este potencial embargo será discutido com os países aliados - o que se refletiu num aumento de 10% no preço do barril e num receio da explosão dos preços dos combustíveis.

A invasão da Ucrânia por parte da Rússia colocou uma nuvem negra sobre as perspetivas económicas globais. Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em forte baixa. Ao início da manhã, em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 2,59%.

O índice de Frankfurt DAX caiu 3,67% na abertura, o índice de Paris 2,88% e o de Milão 2,45%. Também na Ásia, o índice Nikkei, em Tóquio, caiu 3%. A crise dos refugiados e o efeito das sanções impostas à Rússia tiveram impacto em todos os mercados.