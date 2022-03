Milhares contra a invasão russa na Ucrânia saem às ruas em Londres

Milhares de pessoas encheram as ruas de Londres, no Reino Unido, em solidariedade para com o povo ucraniano. O presidente da câmara da cidade diz que muito mais deveria estar a ser feito pela Ucrânia, neste conflito.

Sadiq Khan disse aos jornalistas que que fala "com regularidade" com "os líderes da Alemanha, França, Itália, Espanha e Polónia", e diz-se sentir "envergonhado" com as medidas que o governo do Reino Unido tomou até agora para ajudar os ucranianos.

Na Alemanha gritou-se "Putin mata crianças"

Na Alemanha, também houve protestos contra a invasão russa. Foram colocados ursos de peluche no chão, em frente à catedral de Colónia, em representação das crianças que perderam a vida na guerra, desde o primeiro dia de ofensiva.

Depois do ato simbólico, os brinquedos vão ser doados a crianças refugiadas. Os manifestantes andaram pelas ruas a pedir para que Putin pare com a guerra, enquanto gritavam "Putin mata crianças".