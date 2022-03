Ultrapassada a barreira de 4 milhões de refugiados ucranianos diz ACNUR

Trinta e cinco dias depois do início da guerra na Ucrânia, mais de 4 milhões de pessoas fugiram para países vizinhos, de acordo com os últimos números do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Estima-se que quase 6,5 milhões de pessoas estejam deslocadas dentro do território ucraniano. Muitos refugiados conseguiram encontrar família ou amigos na Polónia que acolhe mais de 2,3 milhões de pessoas - isto é mais de metade dos refugiados.

Na Europa Ocidental, a situação dos refugiados ucranianos, também levou a uma enorme onda de solidariedade. Em vários países, associações e voluntários mobilizam-se e percorrem milhares de quilómetros de distância para levar ajuda humanitária. No regresso, muitos ficam comovidos com o drama vivido por estas famílias. A esmagadora maioria dos refugiados ucranianos são mulheres e crianças. Trata-se do maior êxodo desde o fim da Segunda Guerra Mundial.