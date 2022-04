Aleksandar Vučić vence presidenciais e mantém cargo até 2027

Os primeiros resultados dão vitória a Aleksandar Vučić nas presidenciais da Sérvia. Atual presidente deverá ficar no cargo até 2027.

Os primeiros resultados das presidenciais da Sérvia dão vitória ao atual presidente, Aleksander Vucic, com 59,8% dos votos, de acordo com os institutos Ipsos e CeSID.

Aleksandar Vučić anunciou que tinha vencido antes de reveladas as sondagens à boca das urnas.

Desde 2017 presidente do país, Vučić do "Partido Progressista Servio", renova o mandato não por cinco mas por dez anos.

"Acredito que haja muitos desafios pela frente, mas o mais importante para a Sérvia é ter boas relações na região, por outro lado continuar com seu caminho da União Europeia, mas ao mesmo tempo não arruinar os laços com amigos tradicionais.", disse Aleksandar Vučić no momento em que declarou vitória.

No lado da oposição, Zdravko Ponos, do "Unidos pela Vitória da Sérvia." Os primeiros resultados apontam para 17,1% dos votos para o general reformado do exército do partido europeísta.

Partido de Aleksandar Vučić deverá vencer Legislativas

Este domingo foi dia também de Eleições Legislativas, mas ainda não há resultados. As sondagens dão vitória ao "Partido Progressista Sérvio", o partido do atual presidente. Que deverá conseguir perto de 43% dos votos. Logo a seguir, o "Unidos pela Vitória", com 13%.

Aleksander Vucic deverá continuar no cargo até 2027. Diz-se pró-europeu e mantém uma postura de imparcialidade na guerra entre a Ucrânia e a Rússia.