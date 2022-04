Fuga de metano faz vários mortos em mina da Sérvia

Um acidente numa mina de carvão na Sérvia, esta sexta-feira, fez pelo menos oito mortos e vários feridos. O colapso de uma galeria, durante a madrugada, provocou uma fuga de metano, letal para alguns dos mineiros que ficaram encurralados.

Localizada a cerca de 200 km a sudeste de Belgrado, a mina Soko Banja começou a funcionar no início do século passado. Uma história marcada por vários acidentes graves.

No local, Drago Milinkovic, o diretor da mina, reconheceu que "a mina de Soko é uma mina muito perigosa, por causa do metano", mas garantiu que as medidas de segurança que estão "a tomar na mina estão ao mais alto nível". O problema, desta vez, foi que "houve uma libertação repentina de metano e não houve nada que a monitorização e o equipamento no local pudessem fazer".

As causas do acidente ainda estão por apurar. Sabe-se no entanto que não houve qualquer explosão.

No local, o governo prometeu prestar apoio às famílias das vítimas. As autoridades locais decretaram para este sábado um dia de luto.