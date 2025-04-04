Em média, uma pessoa é morta ou ferida por uma mina terrestre a nível mundial a cada hora e, segundo a ONU, as crianças são frequentemente as vítimas.
No momento em que o mundo assinala o Dia Internacional de Sensibilização para o problema das minas, organizações de solidariedade social lançaram um novo apelo para que haja mais ação a nível mundial.
Minas, explosivos remanescentes da guerra e engenhos explosivos improvisados continuam a causar mortes e ferimentos, especialmente em situações de conflito armado, de acordo com as Nações Unidas.
Em média, uma pessoa é morta ou ferida por um dispositivo explosivo deste tipo a cada hora e, segundo a ONU, as crianças são frequentemente as vítimas.
Estima-se que cerca de 10 milhões de minas terrestres possam estar espalhadas por cerca de 64 países em todo o mundo e que entre dois e cinco milhões de novas minas terrestres sejam colocadas todos os anos.
Embora África seja o continente mais gravemente afetado pelas minas terrestres, a Europa também o é, com as minas terrestres a representarem ainda um problema decorrente de conflitos em países como o Azerbaijão e a Bósnia e Herzegovina.
A Ucrânia é também particularmente afetada, estimando-se que cerca de um terço do seu território esteja minado.
Numa altura em que as hesitantes conversações de paz entre Kiev e Moscovo se arrastam, a remoção dos cerca de dois milhões de minas terrestres, bem como das centenas de milhares de mísseis, morteiros e granadas por explodir, será crucial para garantir a segurança futura da Ucrânia.