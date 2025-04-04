Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Instituições pedem mais ação a nível mundial no Dia Internacional de Sensibilização para as Minas

Uma bandeira vermelha, sinal de perigo, é colocada junto às minas terrestres retiradas pelo exército líbio para serem destruídas mais tarde perto de Tubruq, na Líbia
Uma bandeira vermelha, sinal de perigo, é colocada junto às minas terrestres retiradas pelo exército líbio para serem destruídas mais tarde perto de Tubruq, na Líbia Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Jerry Fisayo-Bambi
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Em média, uma pessoa é morta ou ferida por uma mina terrestre a nível mundial a cada hora e, segundo a ONU, as crianças são frequentemente as vítimas.

No momento em que o mundo assinala o Dia Internacional de Sensibilização para o problema das minas, organizações de solidariedade social lançaram um novo apelo para que haja mais ação a nível mundial.

Minas, explosivos remanescentes da guerra e engenhos explosivos improvisados continuam a causar mortes e ferimentos, especialmente em situações de conflito armado, de acordo com as Nações Unidas.

Em média, uma pessoa é morta ou ferida por um dispositivo explosivo deste tipo a cada hora e, segundo a ONU, as crianças são frequentemente as vítimas.

Estima-se que cerca de 10 milhões de minas terrestres possam estar espalhadas por cerca de 64 países em todo o mundo e que entre dois e cinco milhões de novas minas terrestres sejam colocadas todos os anos.

Embora África seja o continente mais gravemente afetado pelas minas terrestres, a Europa também o é, com as minas terrestres a representarem ainda um problema decorrente de conflitos em países como o Azerbaijão e a Bósnia e Herzegovina.

A Ucrânia é também particularmente afetada, estimando-se que cerca de um terço do seu território esteja minado.

Numa altura em que as hesitantes conversações de paz entre Kiev e Moscovo se arrastam, a remoção dos cerca de dois milhões de minas terrestres, bem como das centenas de milhares de mísseis, morteiros e granadas por explodir, será crucial para garantir a segurança futura da Ucrânia.

