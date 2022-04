Máscaras caem na Eslovénia

A Eslovénia deixou cair as máscaras dentro de portas, uma das últimas restrições do combate à covid-19, agora levantadas por decisão do governo esloveno.

De acordo com a lei em vigor no país, o uso de máscara deixa de ser obrigatório nos espaços públicos, exceto em lares, hospitais e outras unidades de saúde.

As autoridades sanitárias recomendam, no entanto, que as pessoas com uma baixa defesa imunitária continuem a usá-las