A família do primeiro-ministro de Israel recebeu pela segunda vez esta semana uma ameaça de morte e uma bala pelo correio.

Fonte próxima a Naftali Bennet disse à Associated Press que o alvo seria o filho de 17 anos do chefe do governo hebraico, Yonni Bennet.

As autoridades israelitas apertaram a segurança em torno da família do primeiro-ministro e do próprio Naftali Bennet, enquanto investigam a origem de ambas as ameaças.

O chefe de Governo tem sido alvo de fortes críticas pela ala mais ortodoxa da direita israelita desde que aceitou em junho do ano passado liderar a atual coligação de governo, onde se inclui um partido islâmico.

As ameaças geraram receios de uma repetição do assassinato, em 1995, do então primeiro-ministro Yitzhak Rabin por um judeu ultranacionalista.