Eriksen em alerta pelo coração

Christian Eriksen, o jogador dinamarquês que sofreu uma paragem cardíaca durante um jogo do Euro 2020, fez uma visita surpresa a uma sessão de rastreios cardiovasculares, em Londres.

Os rastreios cardíacos, organizados pela instituição de caridade Cardiac Risk in the Young (CRY) em associação com o Brentford FC Community Sports Trust, foram realizados este fim de semana, em memória de Robert Rowan. O antigo diretor técnico do clube inglês morreu, em 2018, com insuficiência cardíaca

Cerca de 200 adeptos e funcionários do Brentford fizeram testes durante o fim de semana, financiados pelo fundo de Rowan.

Christian Eriksen sublinhou a importância do esclarecimento sobre uma situação que pode acontecer a todos e podemos evitar. “É uma coisa muito saudável para se fazer. E, obviamente, é algo que mesmo no meu caso, aconteceu sem contarmos com isso”, disse o jogador.

Thomas Frank, treinador do Brentford, espera que os testes possam ajudar a salvar vidas e considera que esta iniciativa é uma boa forma de recordar um amigo.