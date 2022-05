Pequim deteta cadeias de transmissão de covid-19

As autoridades de Pequim dizem ter descoberto as cadeias de transmissão da covid-19 que fizeram aumentar o número de novos casos na capital chinesa.

Depois de vários bairros ficarem isolados, do encerramento de 40 estações de metro e de uma testagem intensiva nas últimas semanas, o porta-voz do governo municipal comunicou, numa conferência de imprensa, o progresso da combate à propagação do vírus.

Xu Hejian, porta-voz do governo municipal de Pequim, diz terem procedido a uma "triagem de ácido nucleico" em todas as comunidades da cidade.

Na quarta-feira, Pequim registou 51 novos casos de covid-19. O governo regional descreve a situação na capital como "muito grave" e pede às pessoas o máximo de cuidado.

As ruas continuam a ser desinfetadas, como no início da pandemia. O comércio mantém as portas fechadas e as pessoas têm trabalhado em casa.