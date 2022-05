UE disponibiliza mais 500 milhões de euros para a Ucrânia

Longe das trincheiras e da destruição, a guerra da Ucrânia passa também pela herdade de Weissenhaus, na Alemanha, onde as diplomacias dos países mais ricos estão reunidas para mais um encontro do G7. Entre apelos à unidade e promessas de embargo à energia russa, a reunião começou com o anúncio de Josep Borrell de uma nova tentativa para tentar resolver, ou pelo menos atenuar, o problema com mais dinheiro:

A União Europeia vai dar mais 500 milhões de dólares para apoiar a Ucrânia em termos militares. Este dinheiro será utilizado para adquirirem armamento pesado. Josep Borrell Chefe da diplomacia da União Europeia

O encontro contou com dois convidados diretamente implicados pela guerra, os ministros dos Negócios Estrangeiros de Ucrânia e Moldávia, que viu aumentar o número de incidentes com separatistas pró-russos na região da Transnístria e teme tornar-se no novo palco do conflito.