Manto de neve cobre parte do sul do Brasil

Um manto de neve cobriu partes do estado de Santa Catarina no sul do Brasil que desde há alguns dias enfrenta uma invulgar vaga de frio.

Os termómetros desceram até aos menos cinco graus Celsius o que levou as autoridades a encerrarem edifícios públicos e a cancelarem eventos como partidas de futebol.

No estado de Rio Grande do Sul as temperaturas baixas e o mau tempo deixaram quase 182 mil casas sem eletricidade.

No Rio de Janeiro, as autoridades desaconselharam o público em geral de mergulhar nas águas do mar.

Segundo os serviços de previsão de tempo, a vaga de frio vai prolongar-se pelo menos até terça-feira da próxima semana.