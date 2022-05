Nos últimos dias, a Península Ibérica foi atingida por uma onda de calor.

As temperaturas mais elevadas fizeram-se sentir, em especial, nas zonas dos vales dos rios Guadalquivir e Ebro, em Espanha, e no Alentejo, em Portugal.

Este pode ser o pior episódio do género registado nos últimos 20 anos.

No entanto, os meteorologistas consideram que as alterações climáticas podem fazer com que estes episódios sejam cada vez mais frequentes.

O porta-voz da Agência espanhola de Meteorologia, Ruben del Campo, assegura que "Podemos afirmar que os climas quentes, os climas do norte de África estão a deslocar-se para o sul da Europa, e as consequências disso são que em meados do século teremos períodos de seca mais longos e intensos e, claro, temperaturas mais elevadas. Verões numa cidade espanhola relativamente fresca como a Corunha no verão poderão ser semelhantes ao clima, atual, da cidade marroquina de Casablanca".

Para esta semana, estão previstas temperaturas mais amenas, que podem voltar a subir no próximo fim de semana.