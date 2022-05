Ecos de crimes de guerra na Ucrânia

Depois de testemunhar as duas primeiras semanas da guerra na Ucrânia, voltámos à região de Kiev algumas semanas depois, a uma atmosfera muito diferente.

A vida foi lentamente retomada, na capital ucraniana, apenas duas semanas após a retirada das tropas russas da região. Sabíamos que a visão de pessoas a andar novamente nas ruas, e as camas brilhantes de tulipas que tinham florescido na praça Maidan, contrastariam com o que nos esperava na periferia de Kiev.

Bairro de Irpin todo destruído euronews

Voltávamos para documentar alegados crimes de guerra revelados na região, no rescaldo da ocupação russa.

O que habitualmente eram os calmos subúrbios e aldeias nos arredores de Kiev estavam agora transformados em montes de ruínas, atrás dos quais se encontravam as feridas abertas daqueles que tinham vivido semanas de horror.

Sasha viu o amigo Sania ser assassinado por um soldado russo Euronews

A acompanhar-nos, através do pesadelo por que passou no seu bairro de Irpin, Sasha descreveu as execuções sumárias de vários residentes. Uma sombra toma-lhe conta dos olhos quando nos mostra o local onde viu o seu amigo Sania a levar um tiro na cabeça de um soldado russo.

Os relatos daqueles que queriam que o mundo conhecesse as suas histórias, só se tornaram mais sinistros, à medida continua a nossa viagem. Em Borodyanka, testemunhámos as muitas exumações de corpos de civis que tinham sido temporariamente enterrados em quintais e jardins, durante a ocupação. "Olha como ele era bonito!" gritou Nadiya, mostrando-nos uma fotografia do seu filho Constantin, de 34 anos, cujo corpo jazia agora aos nossos pés, irreconhecível. As suas lágrimas corriam-lhe pela face...

Nadiya chora sobre o corpo do filho, Constantin, assassinado pelos soldados russos Euronews

Continuando, no meio das ruínas e carcaças de veículos queimados, amontoados ao longo das estradas, parámos na aldeia de Andriivka, que esteve sob ocupação russa. A rua principal estava cheia de restos de armamento russo, pregos de bombas de fragmentação, cabeça de cartuchos, alguns ainda por explodir. Ali, falámos com Mykola, um agricultor de fala suave, de luto pelo seu filho, abatido a tiro na rua. "Disseram-me que ele estava a passar informações através do seu telefone, sobre a posição da coluna russa do tanque", suspirou ele. "Eles são bestas! Não é um exército! Um exército não ataca crianças e avós, mas eles atacam!", prosseguiu ele, antes de acrescentar, com uma censura de raiva e despeito: "Eram crianças, 18 anos de idade. Alguns deles choravam, dizendo que não queriam vir aqui, que foram obrigados, e disseram-lhes que era apenas por dois dias, para exercícios"!

A "violação foi sistémica e usada como arma de guerra"

As histórias de atrocidades continuaram a desenrolar-se. Em Makariv, fomos chamados a outra exumação: os restos de uma família que tinha morrido queimada no seu carro, quando tentavam sair da cidade, através de um corredor. Ao observar a cena, um homem chamou-nos. Ele queria que conhecêssemos uma mulher que vivia perto, que tinha sido violada por soldados russos. Encontrámo-la no trabalho, no hospital local. Ela reuniu as suas forças para contar a sua história, para que o mundo a conhecesse. Com a voz embargada e as lágrimas a cair pelas faces, descreveu a agonia de ter sido brutalizada e de ver o marido abatido quando tentava ajudá-la. Foram agentes secretos russos que passavam pelo local que a libertaram. "Depois da libertação, soube que aqueles que me fizeram isto tinham apanhado outra mulher; violaram-na e cortaram-lhe a garganta. Se não fossem serviços secretos russos, eu não estaria viva", concluiu ela, num sussurro.

Um testemunho raro. O trauma e o medo são tais que poucas vítimas de violação estão dispostas a testemunhar, disse-nos Larisa, uma advogada que está a ajudar várias vítimas de abuso sexual. Entre os seus clientes, uma mãe e uma filha, que foram violadas por vários soldados durante vários dias. As suas mãos foram quebradas pelos agressores, tornando-se impossível defenderem-se ou escapar. Um caso entre muitos, que são provas de que a "violação foi sistémica e usada como arma de guerra", diz a advogada.

Esta guerra vai assombrar Olga para sempre. Ela vive agora sozinha com a sua dor, na sua casa na cidade de Bucha, onde jazem algumas das atrocidades mais infames que se sabe terem sido cometidas na região de Kiev. Com uma voz lenta, mas firme, os seus olhos azuis pálidos a olhar para o que parecia a profundidade infinita do horror, ela explicou calmamente como o marido, visto pela última vez a sair de um centro de distribuição de alimentos durante a ocupação, foi encontrado 10 dias mais tarde numa morgue. "Partiram-lhe o crânio, partiram-lhe os ossos". Desvendando as suas memórias, Olga continuou, descrevendo o rugido dos tiros e explosões, a procissão dos tanques russos, o terror. "Mataram, torturaram, fizeram coisas tão horríveis!" gemeu Olga, escondendo o rosto atrás das mãos. "Disseram que vieram para nos libertar, mas de quem e do quê? Libertaram-nos da própria vida. Espero que o meu marido regresse todos os dias do trabalho a casa. Mas ele nunca mais regressará". As lágrimas não foram apenas de Olga, pois as suas palavras morreram no meio do nosso silêncio.

A mãe de Tetiana foi assassinada pelo francoatirador Euronews

Um silêncio que Tetiana, de 20 anos, não deixará cair sobre o que aconteceu à sua mãe, alvejada entre os olhos por um francoatirador russo. Tetiana reuniu coragem para nos levar ao local da tragédia. Ela descreveu o tiro, a queda da mãe, o sangue a correr pelo asfalto. "Não posso ficar calada", diz ela. "Quero que o mundo saiba o que aconteceu". Talvez um dia saibamos quem o fez. E assim haverá justiça".

Mais de 11000 casos de alegados crimes de guerra perpetrados por soldados russos contra civis ucranianos foram, até agora, registados pelo Gabinete do Procurador-Geral na Ucrânia. Foram, já, instaurados vários processos judiciais contra soldados russos.