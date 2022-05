Luta no leste da Ucrânia atingiu "intensidade máxima"

Lysychansk, no leste da Ucrânia, é uma das quarenta cidades do Donbass que, segundo Kiev, foram atingidas esta quarta-feira pelas forças russas.

A polícia percorre as ruas e ajuda os poucos residentes que ainda vivem na cidade. Depois de reduzir os alvos iniciais e de concentrar as tropas no Donbass, o exército russo tenta cercar a vizinha Severodonetsk, que funciona como capital regional. As autoridades ucranianas dizem que a luta no leste do país atingiu a "intensidade máxima".

Na informação diária sobre a guerra, o ministério da Defesa russo divulgou imagens do lançamento de um míssil balístico de curto alcance durante uma alegada operação militar na Ucrânia.

Esta quinta-feira, Kiev anunciou a morte de quatro pessoas num bombardeamento em Kharkiv, a segunda cidade do país. A terceira é Odessa, o maior porto comercial do país, e praticamente o único local por onde podem sair os cereais ucranianos. O bloqueio pelas tropas russas agravou a crise alimentar mundial. Ancara continua a negociar com Moscovo e Kiev a abertura de um corredor para as exportações de cereais.