Completo o quadro de equipas do Mundial

Está completo o quadro de equipas que vai jogar o Mundial deste ano, no Qatar. A Costa Rica foi o último país a apurar-se. A vitória por um zero frente à Nova Zelândia, com golo de Joel Campbell, no jogo do play-off, deu aos costa-riquenhos o bilhete para o Mundial e houve festa da grande na capital San José e outros pontos do país. A seleção costa-riquenha vai medirforças com Espanha, Alemanha e Japão no grupo E.

Veja aqui a composição completa dos grupos:

Grupos A-D Euronews

Grupos E-H Euronews

Portugal está no grupo H, com equipas que já defrontou em edições anteriores do Mundial: Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Se as presenças são notícia neste mundial, as ausências também o são: A mais notória é a de Itália, campeã europeia em título, que falha o Mundial pela segunda edição consecutiva, depois de já ter estado ausente da Rússia em 2018. Este é um mundial rodeado de críticas, pela controversa atribuição ao Qatar, entre acusações de corrupção, pela morte de milhares de trabalhadores na construção dos estádios e pela decisão de jogar no inverno, em estádios climatizados, por causa das temperaturas elevadas deste país do Golfo Pérsico.