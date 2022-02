As equipas russas estão suspensas das competições internacionais de futebol "até nova ordem", uma decisão tomada pela FIFA e pela UEFA, com resposta à invasão da Rússia à Ucrânia.

Em comunicado, os dois principais organismos do futebol, mundial e europeu, explicavam que a modalidade está unida e em "plena solidariedade" para com "todas as pessoas afetadas na Ucrânia". Lia-se ainda que os presidentes da FIFA e da UEFA esperam que a "situação" no país "melhore significativa e rapidamente" para que o futebol possa ser voltar a ser "um vetor de unidade e paz entre as pessoas".

Termina também o acordo de parceria da UEFA com o gigante russo da energia Gazprom.

Moscovo já reagiu à decisão dos órgãos máximos do futebol dizendo que se trata de uma decisão "discriminatória".

A posição é anunciada depois do Comité Olímpico Internacional ter exortado os organismos desportivos a excluir atletas e dirigentes russos de eventos internacionais, incluindo o Campeonato do Mundo de Futebol. O apelo do organismo olímpico aplicava-se, também, a atletas e representantes da Bielorrússia, aliada de Moscovo, que apoiou a invasão russa à Ucrânia, permitindo que o seu território fosse utilizado para estacionar tropas e lançar ataques militares russos.