Custo da energia a aumentar na Europa

A guerra na Ucrânia continua a arrastar-se, e com ela as sanções do Ocidente contra a Rússia e por arrasto os aumentos da energia devido ao corte das importações do gás e do petróleo russos.

O preço da eletricidade na União Europeia têm vindo a aumentar, nos últimos meses, e não se prevê que estacione para breve uma vez que um quinto da eletricidade consumida no bloco é produzido com recurso ao gás.

Em Itália, de acordo com a empresa de estudos de mercado Nomisma, os aumentos previstos para um de julho, de 17% no preço da eletricidade e 27% por metro cúbico de gás, significam um custo anual para o bolso dos italianos de 656 euros, a não ser que o Governo intervenha.

Segundo o Statista, o site alemão de análise e estatística, em França o preço da eletricidade, no mercado grossista, atingiu em maio os 197 euros por megawatt hora. Na Alemanha, os preços foram de 177 euros por megawatt hora. começam a diminuir em comparação com o pico de 251 euros em março; com 230, 05 euros por megawatt hora, no mês passado, a Itália foi o país europeu que registou o preço mais alto.

Segundo os dados do Operador do Mercado Ibérico de Energia, referente a Portugal e Espanha, o preço máximo da eletricidade no mercado grossista atingiu os 195 euros e 66 cêntimos por MWh em junho.