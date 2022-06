"Conecting Europe Days" em Lyon

A cidade francesa de Lyon recebeu este ano os ‘Conecting Europe Days’, o evento que representa a mobilidade na Europa e que foi organizado pela Comissão Europeia em parceria com a presidência francesa do Conselho da União Europeia.

Durante três dias, políticos, representantes da indústria e da Comissão discutiram a transição ecológica e digital no transporte aéreo e ferroviário.

Uma das formas de atingir esta meta é reduzir a utilização de combustíveis fósseis, através de motores mais eficientes e combustíveis menos poluentes. Mas é preciso cumprir regras muito específicas.

Em declarações à Euronews, a comissária europeia para os Transportes explicou que os combustíveis alternativos têm de ser sustentáveis. Adina-Iona Vălean destacou que o mais importante é garantir que os diferentes setores não se prejudicam porque querem ter acesso ao mesmo tipo de combustível. “A Comissão Europeia está a apoiar o aumento da produção destes combustíveis e a tentar promover as tecnologias mais apropriadas para eliminar as fontes de energia que emitem carbono”, revelou.

O desafio, aceite pelas grandes empresas da energia, é aumentar a quota dos biocombustíveis com a redução paralela das emissões poluentes. Uma opção já disponível através do combustível BAF, uma mistura de hidrocarboneto líquido com propulsores de origem biológica.

Joel Navaron, representante da “Total Energias Aeronáuticas”, lembra que “se fosse utilizado 100% de biocombustível, e imaginando que já é tecnologicamente possível hoje em dia, as emissões seriam até 90% mais baixas do que com a utilização do combustível fóssil equivalente".

No setor da aviação, o sonho é pilotar aviões a hidrogénio. Uma perspetiva a médio prazo, que já está na mira dos fabricantes.