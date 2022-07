São centenas os artefactos conhecidos como “Bronzes de Benim”, que foram roubados pelos soldados britânicos no final do século XIX do palácio real do antigo Reino do Benim e que se espalharam pelo mundo. Agora, a Alemanha decidiu devolvê-los à Nigéria.

Barbara Plankensteiner, diretora do Museu de Rothenbaum, em Hamburgo, explicou que todos concordam que este é um "passo necessário e importante para uma nova cultura de cooperação com os países do sul" e acrescentou que se trata apenas da “_devolução de bens culturais adquiridos ilegalmente no contexto colonial_”.

O acordo foi assinado esta sexta-feira por representantes dos dois países e o objetivo é que as peças sejam depois expostas num novo museu no Benim, que a Alemanha vai ajudar a Nigéria a construir.

O governo nigeriano disse que o acordo abre caminho para a devolução de mais de 1.100 peças e defendeu que este deve ser um exemplo a seguir para outros países.