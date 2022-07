A Suíça prepara-se para receber a Conferência de Lugano, dedicada à Ucrânia. Segurança apertado num evento que arranca na segunda-feira na referida cidade do sul do país. Líderes de dezenas de Estados, setor privado e organizações internacionais vão discutir a reconstrução - uma espécie de "Plano Marshall" - de um país dilacerado pela guerra mas esperançoso de fazer parte do bloco forte europeu.

Sexta-feira, a Presidente da Comissão Europeia afirmava que a adesão à UE está "ao alcance" da Ucrânia. Ursula von der Leyen garantia que o caminho em direção à UE e a "reconstrução do país andarão de mãos dadas" e dizia que são precisos "investimentos maciços". Mas acrescentava que para "maximizar o seu impacto e fomentar a confiança empresarial" terão de ser associados a "uma nova onda de reformas".

O evento, que decorre durante dois dias, tinha sido agendado muito antes do início da guerra com o objetivo de debater as reformas de que o país necessita, entre elas o combate à corrupção. Volodymyr Zelensky não estará presente. Será o primeiro-ministro o responsável máximo ucraniano a deslocar-se à Suíça. Com ele parte da Ucrânia a maior delegação saída do país desde a invasão russa.