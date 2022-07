Atores do famoso filme espanhol "Campeões" regressam mas no teatro

Já são conhecidos do público espanhol. Têm necessidades especiais, são atores e conquistaram o país em 2019 com a comédia "Campeões". Estão de regresso aos holofotes, mas, desta vez, no teatro, com a peça "Campeões da Comédia".

Aventuram-se no teatro, diferente do cinema. Gloria Ramos, uma das atrizes protagonistas, garante, mesmo assim, estar confortável.

"É como se estivesse em casa. É deixarmo-nos levar pelo talento que temos e mostrarmos o que sabemos fazer aqui no palco", disse à Euronews.

Emilio Gavira também é um dos atores do elenco. Tem mais de 30 anos de experiência. Saúda a iniciativa e diz que cada vez mais vê atores com deficiências a representar.

"É maravilhoso e mudou muito, e vamos começar a ver cada vez mais atores com deficiências. Estou convencido que vamos ser cada vez mais.", admite Emilio Gavira.

Filme "Campeões"

Apoios do governo a promover a inclusão

Esta maior visibilidade de pessoas com deficiência no teatro é consequência do apoio público com iniciativas como as "jornadas de inclusão", que acontecem há uma década, ou o festival "Um olhar diferente".

Cerca de 20% das peças que o Centro Nacional de Drama estreou no último ano foram inclusivas. O "Supernormal" foi das peças mais bem sucedidas. Aborda o sexo em pessoas com deficiência.

Para Fefa Noia, diretora-adjunta do Centro Nacional de Drama, diz que "é importante apoiar criadores e criadores com deficiência, mas também gerar debates socialmente necessários".

"Campeões da comédia" estreou em Madrid e arranca agora em digressão por todo o país.