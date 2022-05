O filme "Marcel!" de Jasmine Trinca em ante-estreia em Cannes

A atriz e realizadora italiana Jasmine Trinca apresenta este ano o seu primeiro filme, intitulado "Marcel!", no Festival de Cinema de Cannes. Jasmine Trinca integra também, pela primeira vez, o painel do júri do festival, que decorre até 28 de Maio na cidade francesa.

A atriz tornou-se conhecida aos 18 anos pelo seu papel no filme do realizador Nanni Moretti, "O Quarto do Filho," vencedor da Palma de Ouro em 2001. Desde então, tem tido uma carreira brilhante, tanto em Itália com a nível internacional.

O correspondente da Euronews, Frédéric Ponsard, falou com a atriz sobre a sua carreira e a sua participação no festival.

Para mim, é uma história incrível porque quando era pequena não imaginava que seria atriz e que estaria hoje assim tão ligada ao Festival de Cannes. A minha carreira deve-se acima de tudo aos realizadores com quem trabalhei... Mas também tive sorte, eu diria muita sorte. Jasmine Trinca, atriz, realizadora, membro do júri do Festival de Cannes

"Marcel!" é a história de uma menina e da sua mãe, a qual tem uma enorme paixão pelo seu cão, chamado Marcel, a quem dedica grande parte da sua vida. Ao crescer, a filha vai desenvolvendo ciúmes do animal que ganhou o afeto da mãe. Um filme que, segundo a própria, é altamente biográfico.

Sim, trata-se de um filme que surgiu naturalmente a partir de uma história muito íntima. É um pouco da minha vida, da minha história pessoal. Tentámos transpor a realidade para a tela e, portanto, é um filme que para mim se baseia na subjetividade, na memória, e na forma como uma menina via ou se projetava na realidade. Jasmine Trinca, atriz, realizadora, membro do júri do Festival de Cannes

Delicada e poética, a obra foi exibida em ante-estreia especial no festival e conta com a participação da atriz italiana Alba Rochwacher.

O filme estreia a 1 de junho em Itália e durante os meses de verão no resto da Europa.