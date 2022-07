Autoridades procuram sobreviventes de ataque a zona residencial

Continuam as operações de resgate no leste da Ucrânia depois de ataque com mísseis a uma zona residencial. Foram até agora encontrados 9 corpos debaixo dos escombros dos edifícios residenciais em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia.

O número de mortos sobe assim para 15. Foram resgatadas 5 pessoas com vida, incluindo um homem, envolvido num resgate que durou horas. As autoridades acreditam que entre os destroços estão ainda mais dez vítimas do ataque.

"Quando o segundo atingiu, ele e o seu pai foram atirados para o chão como as portas." Oksana Sobrevivente

A destruição é visível. A casa de Oksana está irreconhecível, mas as perdas são bem maiores do que perdas materiais.

Oksana conta como o marido e o filho perderam a vida no momento em que o segundo míssil atingiu o apartamento. "O meu filho, que tem 32 anos, foi ver onde foi o ataque do míssil. Quando o segundo atingiu, ele e o seu pai foram atirados para o chão como as portas.", explicou aos jornalistas no local.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, diz não ter dúvidas de que este ataque contra prédios habitados foi propositado e que não tinha nenhum alvo militar.

Zelenskyy acusa uma vez mais Putin de "matar civis deliberadamente". Mas a Rússia nega. Fala de uma "operação militar especial para desmilitarizar a Ucrânia".

No sul do país, em Kherson, ocupada pela Rússia, Kiev está a preparar um contra-ataque. As forças armadas ucranianas pediram aos moradores para abandonarem a região.