Viena é a melhor cidade do mundo para se viver

Pela terceira vez, Viena foi considerada a melhor cidade do mundo para se viver. Conhecida pela arquitetura imperial, a capital austríaca recuperou o pódio do ranking da revista britânica “The Economist”, que destaca as oportunidades nos campos da educação e saúde, a qualidade das infraestruturas e do ambiente e a oferta cultural.

"Há também o estudo Mercer, onde Viena está em primeiro lugar pela décima vez consecutiva - foi suspensa devido à pandemia. Estamos agora novamente em primeiro lugar no ranking da The Economist; há um Índice de Cidade Verde, há um ranking de Cidade Inteligente onde Viena também está no topo", diz Nikolaus Graeser, porta-voz do Conselho de Turismo de Viena.

Um exemplo das boas - e acessíveis - infraestruturas é o transporte público: "Por um euro por dia, os residentes podem utilizar toda a rede de transportes públicos. O passe anual custa 365 euros por ano", diz Graeser.

Agora, o desafio para Viena é o de manter o seu primeiro lugar. "Viena tem de se preparar para o clima e também estabeleceu para si própria o ambicioso objetivo de se tornar neutra para o clima até 2040. Isto significa: menos betão, mais espaço verde, sombra e, claro, gestão eficiente da energia para uma metrópole como Viena", diz Graeser.

E o impacto das alterações climáticas está a ser sentido pelos residentes. "Faz muito calor no verão. Isso deve-se, em grande parte, à mudança climática, mas Viena está a tentar resolver o problema com uma vasta gama de piscinas públicas e espaços verdes", diz Theo Loecker, que acaba de terminar o ensino secundário.

Hannah Schneider estuda na Universidade de Recursos Naturais de Viena. Diz que os transportes públicos podiam ser melhores, pois vive na periferia de Viena, e pode demorar até 45 minutos a chegar ao centro da cidade. Mas quando viaja para o estrangeiro, não pode deixar de comparar e não tem dúvidas. Acredita que Viena é a cidade mais habitável onde esteve até agora, “simplesmente por causa das oportunidades que oferece”.