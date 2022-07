A família de José Eduardo dos Santos e representantes do Estado angolano estão em Barcelona, de acordo com fonte próxima do processo à Lusa, para discutir o destino do corpo do antigo presidente.

Dos Santos morreu na passada sexta-feira, na cidade espanhola, e desde então que as cerimónias fúnebres dividem o executivo de João Lourenço e a família em exílio.

O atual governo defende uma despedida com honras de Estado. Familiares do ex-líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) mostram reservas na entrega imediata dos restos mortais a Luanda.

Uma das vozes mais críticas e ausente das negociações é a da filha Tchizé, que, após ter sugerido que o ex-Presidente foi vítima de tentativa de homicídio, interpôs uma providência cautelar junto das autoridades espanholas, para impedir a transladação para Angola, antes de ser feita uma autópsia ao do corpo do pai.

Oposição ao governo do lado da família

Já dentro do país, à semelhança do principal partido da oposição, a UNITA, também a coligação CASA-CE, a terceira força política angolana defende que deve ser a família a definir quando e onde será realizado o funeral.

O presidente, Manuel Fernandes, confirmou à Euronews a posição dos partidos que representa.

"Quando se trata de um corpo, ele pertence à família. O nosso apelo é que haja flexibilidade, porque todos são angolanos. Mesmo os filhos, que estão fora, são angolanos. E seria bom que viessem enterrar o pai aqui, com as devidas honras e o Estado angolano dar garantias de que nada vai acontecer aos mesmos, porque estamos num momento especial, se há processos judiciais ou não, o momento não é este", disse.

O presidente de Angola e funcionários do governo abriram, esta segunda-feira, a assinatura de um livro de condolências para José Eduardo dos Santos.

Após a cerimónia institucional, a homenagem ao ex-chefe de Estado está aberta a toda a população durante a semana de luto, estipulada pelo governo angolano.