O setor do bem-estar é uma área que está a ganhar cada vez mais relevância a nível mundial e o Qatar não é exceção. Esta área está a tornar-se um grande negócio no país. Neste episódio do Qatar 365, damos a conhecer-lhe um resort de saúde de luxo e uma quinta ecológica, que oferece aos visitantes uma experiência de conexão com a natureza.

Zulal - Um retiro holístico

No norte do Qatar, está localizado o maior resort de bem-estar do Médio Oriente: Zulal. São mais de 280 mil metros quadrados dedicados a uma abordagem de saúde holística, que combina medicamentos árabes tradicionais, com tratamentos terapêuticos e de bem-estar.

O diretor-geral do Zulal, Daniele Vastolo, explicou o principal propósito deste espaço. "Queremos que os nossos clientes se conectem com eles próprios e com as famílias. Se investirem agora no bem-estar pessoal, irão colher os frutos quando envelhecerem", defendeu.

Zulal, créditos: Globetrender Globetrender

A estadia começa com uma visita a uma sala de consulta, onde é feito um programa adaptado a cada cliente.

Desde o yoga aos hammams, à massagem ou a um momento relaxante na sala de sal dos Himalaias – pensado para remover as impurezas e aliviar ou até mesmo prevenir doenças. Zulal convida os clientes a experimentar os seis pilares do bem-estar, através de tratamentos e atividades. O resort oferece packs especiais para famílias e crianças, com o objetico principal de dar às pessoas as ferramentas para mudarem o estilo de vida e praticarem o bem-estar a longo prazo.

Jawaher Alfardan: Mudar o horizonte da saúde

Jawaher Alfardan é uma empreendedora responsável por alguns dos locais mais populares do Qatar, desde cafés vegan até estúdios de yoga e clubes de exercício. Viemos até à Niya Yoga para descobrir mais sobre a sua paixão pelo mundo do fitness, comida e saúde.

No Niya Yoga, Alfardan oferece uma conjugação deyoga, exercícios, meditação e terapias alternativas. Também existe um espaço interior de ciclismo, que é muito mais do que apenas ciclismo dentro de quatro paredes. É uma experiência completa, uma viagem interior.

Jawaher Alfardan explicou o que a fez começar a preocupar-se com estas questões. "Eu era psicóloga há cerca de 8 anos e trabalhava em contexto clínico. Estava a trabalhar com os pacientes e percebi que o estilo de vida deles não era complacente com um modo de vida consciente. O que é que as pessoas comem? Como é que vivem? O que é que fazem no dia-a-dia? E através disso, podem realmente evitar-se muitos dos problemas que encontramos", referiu.

No que diz respeito à pandemi****a, Alfardan salientou que este período conturbado nos permitiu olhar para o mundo com outros olhos.

"Foi um tempo muito difícil para a maioria das empresas e para todas as pessoas. Foi um período complicado. Mas considero que nos fez reavaliar as nossas prioridades A e B e compreender e redifinir o que representa a saúde para cada um de nós. Penso que, antes da pandemia, não existia uma verdadeira compreensão acerca da importância de abrandar. Se queremos abordar a questão ao nível superficial, estamos a fazer mais mal do que bem ao corpo, ao não equilibrar o ying e yang, a necessidade de ir e a necessidade de descansar", explicou.

Miranda Atty, Euronews e Jawaher Alfardan, empreendedora Euronews

Heenat Salma - Uma quinta para descansar

A Heenat Salma é uma quinta ecológicanos arredores de Doha, em Al-Shahaniya, que incentiva os visitantes a fazerem uma reflexão sobre a sua abordagem global de vida, desde aquilo que comem, até ao exercício físico e meditação.

A responsável de bem-estar da quinta, Noor-Virginie Haumont, explicou-nos a abordagem que é feita na quinta.

"Queremos oferecer aos clientes mais serenidade, práticas calmas e o acesso a uma viagem especial. Oferecemos algumas aulas clássicas tradicionais de yoga, Thai Chi, Qi Dong, meditação ou um banho sonorizado, tudo o que permita reconectar corpo e mente", evidenciou.

Os clientes também podem optar por uma experiência ancestral e passar a noite em tendas ou reunir-se à volta de uma fogueira para fazer amizades. Para aqueles que estão focados no físico, podem treinar os músculos ao ar livre. E para um relaxamento sério: um espaço terapêutico, numa habitação tradicional marroquina, feita à mão a partir de tecidos naturais.

Neste local, os workshops são concebidos para melhorar o foco mental, com um impacto significativo no bem-estar sensorial, mas a cura aqui também começa a partir de dentro.

"Não se trata apenas do material específico desta comida, mas também a forma como é consumido. É possível desfrutar das cores, o que lhe dá uma pura alegria a nível mental. Não se trata apenas de comida, não se trata apenas da forma como se cozinha, mas também das relações que se criam entre as pessoas para fazer os clientes felizes aqui", disse Ivan Dubkov, diretor da Food and Beverage.