A indústria da moda no Qatar

Esta semana, o "Qatar 365" explora as coleções inovadoras da próxima geração de estilistas e descobre como o país se está a tornar um centro da moda na região. Desde novos talentos na primeira escola de moda do Qatar, até uma incubadora de design no coração de Doha.

Criadores em início de carreira

Um dos principais centros de inovação é a mais antiga universidade de moda e design do país, a Virginia Commonwealth School of the Arts. O programa de moda ajuda os designers em início de carreira, desde a conceção até ao projeto final.

Licenciado em moda, Ayatallah Mohamad faz parte de um lote talentoso de licenciados em moda, que mostraram as suas criações no desfile: "É história a (não) repetir-se". Ela explica o seu trabalho, "Chama-se Ana Ahli u Ahli Ana, em árabe significa que eu sou a minha família e a minha família sou eu. Adotamos lentamente os traços da família e depois decidimos o que guardar e o que remover. É aí que nos tornamos nós próprios".

A coleção de Hira Nisar chamava-se "Swing Motion", "Trata-se do meu conflito pessoal de oscilar para a frente e para trás entre as minhas raízes paquistanesas e a minha vida aqui a crescer em Doha. Combino issa realidade com técnicas modernas de bordado e alfaiataria".

Christopher Fink lidera a equipa de professores. Todos já trabalharam para casas de moda internacionais, "Queremos que os nossos alunos encontrem a sua voz interior e traduzam isso numa coleção. A viagem de um estilista de moda é ser a voz da sua geração".

Uma incubadora de moda

O M7 reúne uma série de estúdios, espaços de co-trabalho e programas concebidos para ajudar novos e futuros estilistas. É um passo vital no objetivo do Qatar de se tornar uma economia baseada no conhecimento. A diretora da M7, Maha Al Sulaiti explica que o espaço tem parcerias com diferentes entidades que podem fornecer algo único para o ecossistema criativo. "Uma delas é a Concept Store, Studio Seven, um espaço único no Qatar que tem o objetivo de lançar luz sobre os designers árabes para partilhar a narrativa por detrás dos produtos e fazer com que as pessoas compreendam que não se trata apenas de um objeto", revela Maha Al Sulaiti.

Maha diz que são muito importantes os espaços de exposição, como o recente Christian Dior Designer of Dreams. E também o programa Zwara, no qual sete designers locais criaram peças inspiradas por Dior e pela própria cultura. Os estilistas recebem mentores e conselhos. Mas o objectivo geral da M7 é proporcionar um espaço propício à colaboração, inovação e criatividade.

Liwan: Um centro criativo

Parte de uma iniciativa dos Museus do Qatar, o Liwan Design Studios and Labs Internships é uma antiga escola só para raparigas, onde os inovadores da moda se encontram agora para criar novos projetos. O Chefe de Programação, Khalid Albaih diz que é um espaço "para qualquer pessoa interessada em design e arte, estar rodeada de criatividade e criação".

Durante o início da pandemia, Isa Ali Aljalahma e o primo decidiram transformar um passatempo num negócio, produzindo produtos de couro vegetais de forma ética. "Tentamos, tanto quanto possível, proteger o ambiente, o consumidor e os nossos trabalhadores", diz Isa Ali Aljalahma.

Em Liwan, Roni Hellou, designer e diretor criativo, diz que a sua marca vive em Beirute e Doha, com um vestuário moderno e unissexo, que sublinha os valores da marca: sustentabilidade, direitos humanos, e direitos dos animais.

A designer gráfica da TypeAraby, Shima Aeinehdar usa serigrafia para desenhar em t-shirts e sacos de feltro. "Inspiro-me nas formas da natureza, fundindo tipografia árabe e ilustração de uma forma experimental em vez de tradicional", conta à Euronews.

Os criativos dizem que Liwan é o lugar ideal para o crescimento e colaboração, ajudando os futuros designers a encontrar inspiração no seu meio, e a trocar conhecimentos, independentemente da sua origem ou cultura.