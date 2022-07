Calor extremo põe Europa em alerta. Portugal perto de máximo histórico

A onda de calor que se abate sobre Espanha colocou todas as comunidades do país, à exceção das Canárias, em alerta. Andaluzia e Extremadura e a menos habitual Galiza estão no vermelho, com temperaturas acima dos 40° Celsius.

A recente subida das temperaturas neste verão vive o dia mais crítico. E os termómetros, alerta a Agência Estatal de Meteorologia, só voltam a baixar na próxima segunda-feira.

Portugal prepara-se para novos máximos

Em Portugal, o calor extremo em alguns concelhos podem levar o país a bater máximos históricos de temperaturas.

Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), revela que, de acordo com as previsões meteorológicas, prevê-se que "alguns locais" cheguem "até 46° C". Com o "recorde nacional para Portugal está ligeiramente acima dos 47 graus em Amareleja", é ainda incerto se o país "irá quebrar esse recorde", mas "é uma possibilidade".

Para os investigadores é claro: os atuais extremos meteorológicos tornaram-se mais frequentes devido às alterações climáticas. E como, diz o ditado, um mal nunca vem só, à medida que as temperaturas globais aumentam, estima-se que as ondas de calor se tornem mais intensas.

Paris oferece soluções criativas para combater calor

Também em França, turistas e locais se debatem com aumento das temperaturas e procuram soluções criativas. Em Paris, esplanadas com aspersores estão a tornar as praias do Sena num refúgio citadino

De férias na capital francesa, Solene Vercelletto diz que se está "melhor aqui do que no coração da cidade", porque, na margem do rio, "há sombra, bom ambiente para famílias" e até se vê "os barcos a passar.

Serviço Nacional de Saúde britânico em alerta

No Reino Unido, o governo anunciou estar a coordenar um plano de resposta à vaga de calor.

Perante a possibilidade de os termómetros baterem recordes no próximo domingo, o serviço nacional de saúde britânico colocou todas as ambulâncias em alerta máximo.

Teme-se que a resposta de emergência, já sobrecarregada por um pico nos casos de covid-19, seja insuficiente para atender todos os pacientes que podem vir a sofrer com a onda de calor dos próximos dias.