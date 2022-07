"Temos um raio de esperança"

António Guterres está otimista e acredita ter sido dado um passo importante para se conseguir desbloquear os cereais ucranianos presos nos vários portos da Ucrânia.

O secretário-geral das Nações Unidas referiu que as negociações em Istambul entre as delegações russa, ucraniana, turca e da ONU estão no bom caminho.

Guterres referiu que se assistiu, esta quarta-feira, "a um passo crítico para assegurar a exportação segura e protegida de produtos alimentares ucranianos, através do Mar Negro. Num mundo ensombrado pela crise global, temos hoje, finalmente, um raio de esperança".

No entanto, as negociações prosseguem na próxima semana pois, como refere o secretário-geral da ONU, "Será agora necessário mais trabalho técnico para materializar este progresso, mas a dinâmica é clara. No final, o objetivo de todas as partes não é apenas um acordo entre a Federação Russa e a Ucrânia, mas um acordo para o mundo".

A guerra na Ucrânia agravou a crise alimentar global que se fazia sentir após dois anos de restrições para combater a pandemia da Covid-19.

Estima-se que, atualmente, mais de 20 milhões de toneladas de cereais e sementes de girassol estejam presas nos portos ucranianos devido ao bloqueio do Mar Negro.

As Nações Unidas têm tentado resolver a crise. Os países ocidentais acusam Vladimir Putin de chantagear o mundo.