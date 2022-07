Guerra na Ucrânia impacta mercado imobiliário na Arménia

A guerra na Ucrânia está a a ter impacto no mercado imobiliário da Arménia. Os preços das rendas na capital do país, Erevan, subiram em média 35% desde o início do ano - muito devido ao afluxo de cidadãos russos que procuram morada no país.

A partir de Março, tivemos muitos clientes vindos da Rússia. Da Ucrânia e da Bielorrússia também, mas a vaga principal vem da Rússia. Começaram a alugar apartamentos e os preços começaram a subir. Os preços das rendas são agora 30 a 40% mais elevados do que antes. Vage Daniyelian Gerente de agência imobiliária

É cada vez mais difícil encontrar alojamento no centro da capital arménia, muito devido ao aumento dos preços. Uma residente local explica que se há três meses quisesse alugar um apartamento com um orçamento de aproximadamente 600 dólares, conseguiria encontrar uma boa casa por esse preço, no centro da cidade, mas que agora o mesmo apartamento custa quase o dobro.

Fala-se já de um possível "boom" imobiliário na Arménia. O número de transações de compra e venda também aumentou 10%, em comparação com o ano passado e quem quer comprar casa depara-se com um aumento dos preços na ordem dos 20%.