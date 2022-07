Colapso em mina na China faz sete mortos

Dez pessoas morreram e sete ficaram feridas após o colapso de parte de uma mina de carvão na localidade de Baiyin, na província de Gansu, no noroeste da China.

De acordo com os "media" locais, o incidente ocorreu no sábado e as operações de resgate já terminaram. As autoridades abriram um inquérito para apurar as causas do sinistro, no entanto os acidentes mineiros são recorrentes na China, onde o setor tem um mau registo de segurança e os regulamentos são muitas vezes mal aplicados.

A China depende do carvão para cerca de 60% da sua eletricidade, e pediu aos mineiros domésticos para aumentarem a capacidade em 300 milhões de toneladas este ano.

O Conselho de Estado, o gabinete da China, anunciou em maio 10 mil milhões de yuan (1,5 mil milhões de euros) de investimento na produção de energia a carvão, uma vez que os produtores foram pressionados a aumentar a produção antes de 2025, após o que o presidente Xi Jinping prometeu reduzir gradualmente a sua utilização.