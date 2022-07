Novo Presidente da Albânia toma posse e apela "unidade política"

O novo Presidente da Albânia apelou à unidade política, durante a cerimónia de tomada de posse, que teve lugar no domingo, em Tirana. Bajram Begaj foi nomeado pelo Partido Socialista albanês e no primeiro discurso enquanto Presidente falou de um país europeu - que será uma realidade no futuro.

A nossa querida Albânia já entrou num caminho europeu irreversível. A herança anterior do dilema e a dúvida sobre a direção a seguir pertencem já ao passado. Bajram Begaj Presidente da Albânia

No início deste mês, a Albânia, que já é membro da NATO desde 2009, deu início a conversações sobre a adesão à União Europeia. O novo presidente do país, de cinquenta e cinco anos, é o oitavo presidente da Albânia pós-comunista e o terceiro vindo do exército.Tem alguma autoridade sobre o poder judicial assim como sobre as forças armadas - estando limitado a dois mandatos.