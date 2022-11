Na Albânia, milhares de pessoas sairam às ruas, este sábado, num protesto convocado pelos partidos da oposição.

O Partido Democrático da Albânia apelou a uma manifestação no exterior do gabinete do primeiro-ministro, em Tirana, capital do país.

Os cidadãos albaneses manifestam-se contra o aumento do custo de vida e ainda contra as atuais políticas do governo. O dispositivo policial nas ruas foi reforçado com mil polícias suplementares. Várias estradas encontram-se cortadas ao trânsito.