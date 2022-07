Papa Francisco chega ao Quebeque

O Papa Francisco faz escala no Quebeque, durante a viagem histórica pelo Canadá na qual pede perdão por décadas de "genocídio cultural" contra indígenas do país. Durante mais de um século, a Igreja Católica abusou de milhares de crianças indígenas nas suas instituições. No quarto dia de visita, o Papa assume encontros mais diplomáticos. Marcou presença na residência secundária do Governador Geral do Canadá onde foi recebido pelo Primeiro-Ministro canadiano Justin Trudeau.

Na segunda-feira de manhã, estava sentado com sobreviventes e senti a reacção deles ao pedido de desculpas. Cada um vai interpretar à sua maneira, mas não há dúvida que teve um enorme impacto. Justin Trudeau primeiro-ministro Canadá

Nesta "peregrinação penitencial”, depois do Quebeque o Papa Francisco vai passar também por Igaluit - uma cidade do extremo norte do Canadá.