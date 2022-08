O combate ao incêndio que deflagrou no sábado no concelho da Covilhã e que se estendeu a Manteigas, Guarda e Gouveia foi reforçado com mais meios durante a noite, mobilizando quase 1500 operacionais e mais de 450 meios terrestres às primeiras horas desta quinta-feira.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, pelas 09:00 existiam, em Portugal continental, mais de 140 ocorrências em aberto que mobilizavam quase 2.300 operacionais, mais de 700 meios terrestres e 8 aeronaves

Vinte e cinco concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Portalegre estão em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado cerca de 60 municípios do interior Norte e Centro e da região do Algarve e em risco elevado outros tantos concelhos nas mesmas regiões e nalgumas zonas no litoral nos distritos de Aveiro, Leiria, Coimbra, Beja e Faro.

Para esta quinta-feira, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma pequena descida de temperatura.