Reino Unido atravessa seca histórica

Longe vai o tempo em que o Reino Unido era conhecido pela persistente chuva ao longo de todo o ano. O mês de julho foi o mais seco em Inglaterra desde 1935 e as autoridades preparam-se para decretar estado de seca.

Pela primeira vez foi registada a temperatura de 40 graus Celsius no Reino Unido e no mês de julho a precipitação foi apenas 24% do habitual.

A seca já levou à imposição de restrições no uso de água, com as autoridades a proibirem a utilização de mangueiras por parte da população. Em alguns pontos do país foi mesmo necessário proceder à distribuição de água pela população com camiões-tanque depois de os cursos de água locais secarem.