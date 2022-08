Restrições ao uso de água na Europa

No auge do verão e com as temperaturas a bater recordes, os franceses enfrentam restrições ao uso da água. As medidas foram introduzidas nos últimos dias.

Na região de Lyon é proibido regar a relva ou lavar o carro e na Riviera Francesa vários chuveiros de praia foram desligados. No sudeste do país, o turístico lago de Annecy desceu 33 cm desde o início do verão. Esta queda significativa ainda não tem impacto na fauna e na flora, mas a situação dos cursos de água alimentados pelo lago é preocupante.

Na Hungria, os últimos sete meses foram os mais secos desde 1901. Dez dos doze departamentos de gestão da água do país estão em alerta. O aumento da procura está a ser compensado com a água armazenada. Ainda não são precisas restrições, mas existe uma margem limitada para garantir o período da rega nos campos.

Em Inglaterra, a seca já foi declarada em várias partes do país. A situação é preocupante para os agricultores que estão em época de colheitas e que quase não têm erva verde para alimentar o gado.David Exwood, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Agricultores, defende que existe água suficiente e que são precisos investimentos em infra-estruturas para a garantir no lugar certo e na altura certa. Os especialistas foram surpreendidos pela velocidade a que as temperaturas subiram, no Reino Unido, nos últimos anos, e pela dimensão da área afetada pelo calor. A proibição do uso de mangueiras está a espalhar-se por todo o país.