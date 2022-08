As filhas desaparecidas do Afeganistão

A 15 de agosto de 2021, os talibãs voltavam a assumir o poder no Afeganistão. Durante duas décadas, o país, a população e sobretudo as mulheres tinham podido olhar de cara descoberta para o futuro e assumir as rédeas do presente, estudando, ocupando cargos na função pública, ou simplesmente tomando um passeio na rua como uma liberdade garantida.

No momento da conclusão desta reportagem, a maioria das afegãs foi proibida de continuar a estudar depois do 7.º ano, ou a regressar aos seus empregos no setor público. As mulheres foram também proibidas de praticar desporto e desencorajadas de aparecer em público sem um parente masculino.

Tudo aqui acabou para as raparigas, especialmente para as mulheres.

Já não podem sonhar e os sonhos foram destruídos.

Esses sonhos já não existem.

Isto é de partir o coração. É muito triste para todos (Anónima) Rapariga afegã

Um ano depois de ter testemunhado no terreno o histórico volteface político, económico e social no Afeganistão, impulsionado pela partida das tropas norte-americanas do país, a Euronews optou por realizar esta reportagem dando voz apenas a mulheres afegãs, de forma a não deixá-las cair em esquecimento.