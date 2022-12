Ataque contra hotel em Cabul

Um ataque contra um hotel em Cabul, a capital do Afeganistão, fez, pelo menos, três mortos e cerca de duas dezenas de feridos.

De acordo com um porta-voz do Governo talibã, as vítimas mortais são os assaltantes que acabaram por ser abatidos pelas forças afegãs após horas de tiroteios.

O ataque não foi, ainda reivindicado, no entanto a filial regional do Daesh - conhecida como Estado islâmico na província de Khorasan e rival dos Talibãs - aumentou os ataques desde que os "estudantes" tomaram o poder do país, no ano passado.

O hotel fica situado no bairro Shar-e Naw e é muito frequentado por chineses.