Governo egípcio ajuda famílias das vítimas do incêndio numa igreja

O governo do Egito anunciou que irá ajudar as famílias das vítimas mortais do incêndio de domingo na Igreja de São Mercúrio, no Cairo, com uma compensação de 100 mil libras egípcias, qualquer coisa como cinco mil euros.

Já o Presidente, Abdel-Fattah El-Sisi, anunciou que a recuperação do edifício seria efetuada pelas Forças Armadas.

O incêndio na igreja copta, a comunidade cristã do Egito, motivou ainda a solidariedade da comunidade muçulmana, maioritária no país, com o líder sunita a disponibilizar ajuda financeira urgente a todos os afetados.

A tragédia provocou 41 mortos, de acordo com os meios de informação locais, há um elevado número de crianças entre as vítimas uma vez que junto à igreja funcionava um infantário.

De acordo com as primeiras investigações, o sinistro deveu-se a um curto-circuito num aparelho de ar condicionado.

Relatos dos sobreviventes referem que as chamas bloquearam a saída do templo, dificultando o resgate dos crentes.