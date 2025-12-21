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Centenas de visitantes em Luxor, no Egito, madrugaram no domingo para ver o nascer do sol do solstício de inverno alinhar-se com um templo antigo, 21 de dezembro de 2025
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Vídeo. Egito: solstício de inverno alinha o nascer do sol com o Templo de Karnak em Luxor

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Centenas de visitantes reuniram-se em Luxor para ver o nascer do sol no solstício de inverno alinhar-se com o Templo de Amon-Rá em Karnak, marcando o início do inverno astronómico

Centenas de visitantes na cidade egípcia de Luxor levantaram-se antes do amanhecer, no domingo, para ver o nascer do sol no solstício de inverno alinhar-se com um templo antigo.

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Com o sol a surgir, a sua primeira luz percorreu o eixo central do Templo de Amon-Rá, em Karnak, momento que assinala o dia mais curto do ano e o início do inverno astronómico.

Muitos na multidão ficaram em silêncio enquanto raios dourados atravessavam as galerias do templo.

Luxor situa-se no Nilo, cerca de 650 quilómetros a sul do Cairo, e conta com alguns dos sítios arqueológicos mais conhecidos do Egito.

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