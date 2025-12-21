Vídeo. Egito: solstício de inverno alinha o nascer do sol com o Templo de Karnak em Luxor

Centenas de visitantes na cidade egípcia de Luxor levantaram-se antes do amanhecer, no domingo, para ver o nascer do sol no solstício de inverno alinhar-se com um templo antigo.
Com o sol a surgir, a sua primeira luz percorreu o eixo central do Templo de Amon-Rá, em Karnak, momento que assinala o dia mais curto do ano e o início do inverno astronómico.
Muitos na multidão ficaram em silêncio enquanto raios dourados atravessavam as galerias do templo.
Luxor situa-se no Nilo, cerca de 650 quilómetros a sul do Cairo, e conta com alguns dos sítios arqueológicos mais conhecidos do Egito.