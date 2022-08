Início da campanha eleitoral no Brasil com Lula à frente nas sondagens

Começou esta terça-feira a campanha eleitoral para as presidenciais brasileiras. Entre os 12 nomes no boletim de voto, só dois parecem ter possibilidades reais de lutar pela vitória, Jair Bolsonaro e Lula da Silva.

A última sondagem, efetuada pela Ipec dá vantagem a Lula, com 44% das intenções de voto na primeira volta, enquanto o atual presidente se fica pelos 32%.

O candidato do PT tinha previsto iniciar as ações de campanha com uma visita a uma fábrica em São Bernardo do Campo mas o evento foi anulado por questões de segurança.

Já o Presidente brasileiro, em busca de um segundo mandato, começa a sua campanha em Juiz de Fora, cidade onde foi esfaqueado em 2018.

As presidenciais estão marcadas para 2 de outubro, com voto eletrónico, e serão realizadas em simultâneo com as eleições para o congresso e as eleições estaduais.