Passageiros filmam momento em que comboio rompe as chamas

Os bombeiros continuam a combater o incêndio florestal em Castellon, Valência, Espanha. O fogo está ativo desde segunda-feira e já queimou 19.000 hectares de floresta.

No local estiveram, durante o dia, mais de 35 aeronaves de combate a incêndios. O fogo atingiu um perímetro total de 137 quilómetros.

Está a colocar em risco populações e não poupou no susto a centenas de pessoas que seguiam num comboio e que foram apanhadas pelo avançar das chamas. (ver vídeo acima).

Foi aberta uma investigação para averiguar o porquê da linha não ter sido cortada. A empresa ferroviária diz que não houve aviso prévio da situação do incêndio.

Incêndios consomem ilha da Sicília e zona verde na Rússia

Em Palermo, na Sicília, Itália, um combate intenso que se prolongou pela noite. Mesmo com canadair a tentar apagar as chamas durante o dia, as altas temperaturas e os ventos fortes agravaram a situação. O fogo alastrou para as estradas que ligam Palermo a Catânia.

Também a Rússia não escapa ao flagelo do verão. A floresta de Ryazan, no centro do país, está a arder.

Estão a ser usados carros, helicópteros e aviões para combater o fogo.