Autores de ataque na Somália abatidos pelas autoridades

Após mais de 30 horas de confrontos, as autoridades da Somália anunciaram que abateram os membros do grupo extremista Al-Shabab, que levaram a cabo um ataque no hotel Hyat, em Mogadíscio, capital do país.

"As forças de segurança colocaram fim ao cerco e os atacantes estão mortos. Não tivemos qualquer tiroteio do edifício na última hora", avançaram as autoridades.

Pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de quatro dezenas ficaram feridas na sequência do massacre. O balanço definitivo de vítimas ainda não foi divulgado.

Recorde-se que os atacantes perpetraram o ataque, primeiro, com recurso a explosivos na entrada do hotel, que é geralmente frequentado por elementos do governo. Depois, terão dado continuidade ao atentado a partir do interior da infraestrutura hoteleira.

Este trata-se do maior ataque na capital desde que o novo Presidente, Hassan Sheikh Mohamed, tomou posse em Maio.

De salientar que o grupo extremista Al-Shabab, ligado à Al-Qaeda, já reinvindicou o ataque.