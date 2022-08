Incêndios em Vila Real e Ourém

Em Portugal, neste domingo, cerca de dois mil operacionais combateram incêndios que “inspiram cuidados”. A informação foi avançada pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo André Fernandes, destes fogos, os que “preocupam mais” estão a lavrar nos concelhos de Vila Real (Vila Real), Alenquer (distrito de Lisboa) e Ourém (Santarém).

Vila Real

O presidente da Câmara de Vila Real fez este domingo um apelo às populações para se autoprotegerem por causa do incêndio que lavra em três frentes com grande intensidade. Ao final da tarde, Rui Santos fez um ponto da situação no terreno e disse que “é impossível estar em todo o lado ao mesmo tempo a garantir a segurança das pessoas”, sublinhando que com o aproximar da noite a preocupação “é grande”.

O fogo ameaça várias aldeias. Mais de 300 bombeiros combateram este domingo as chamas apoiados por 5 aviões.

Ourém

O incêndio no concelho de Ourém, que tinha entrado em resolução no sábado e se reativou ao início desta tarde, está a ser combatido por mais de 450 operacionais. Segundo disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o fogo reativou-se às 14:50 com “extrema força”, obrigando a mobilizar os meios que estavam no perímetro da área ardida em vigilância e prevenção.

A Infraestruturas de Portugal (IP) indicou hoje que, “face ao agravamento” do incêndio que lavra entre Ourém e Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal, não há previsão para a reposição da circulação ferroviária na Linha do Norte.

Alenquer

Mais de 300 bombeiros combateram hoje um incêndio no concelho de Alenquer. O fogo, que teve início em Abrigada, na freguesia de Olhalvo, estava às 19:10 a ser combatido por 335 operacionais, apoiados por 99 veículos e três meios aéreos.