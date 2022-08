Morreu a filha do ideólogo russo Aleksandr Dugin

A filha do ideólogo nacionalista russo, Aleksandr Dugin, também conhecido por “cérebro de Putin”, morreu, na noite deste sábado, na sequência da explosão do carro em que seguia, perto de Moscovo. As informações são avançadas pelo Comité de Investigação Russo.

O incidente ocorreu quando Darya Dugina regressava de um evento cultural com o pai e, de acordo com fontes citadas por meios de comunicação russos, o apoiante do regime de Putin também devria seguir no carro, mas fez uma alteração de planos momentos antes da viagem.

Até ao momento, nenhum suspeito foi identificado, mas Denis Pushilin, presidente da República Popular Separatista de Donetsk, culpou os "terroristas do regime ucraniano por tentarem matar Aleksandr Dugin".

De salientar que Dugin é um acérrimo defensor da ideologia russa e foi um forte apoiante do envio de tropas russas para a Ucrânia.