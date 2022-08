Aumenta a tensão entre sérvios e kosovares

O chefe da missão das Nações Unidas no Kosovo assegura que não há risco de guerra, mas diz que nada atenua a tensão entre sérvios e kosovares à medida que se aproxima o primeiro dia de setembro. Nesse dia, Pristina vai exigir que os sérvios do Kosovo substituam a documentação pessoal sérvia por documentação kosovar. Reunidos na cidade de Zvecan, os representantes dos sérvios do Kosovo criticaram Pristina e a mediação europeia.

O autarca de cidade disse que “se não houver uma solução de compromisso, os representantes políticos sérvios, juntamente com todos os compatriotas, iniciarão o processo de saída de todas as instituições do Kosovo, a todos os níveis”. “Abandonaremos as instituições estatais e locais, depois os tribunais e o Ministério Público, bem como a polícia. Com isso, o processo de Bruxelas será dissolvido", declarou Srdjan Milosavljevic.

Há um mês, o anúncio das novas regras provocou uma onda de violência, com confrontos e bloqueios de estradas pela minoria sérvia, e relações tensas entre Pristina e Belgrado. A mediação da União Europeia e dos Estados Unidos , até agora, não deu resultados. Ontem, depois de receber um representante europeu e norte-americano, o primeiro-ministro kosovar disse esperar que "imagens de barricadas e bandos criminosos não se repitam no dia 1 de setembro e garantiu que se alguém violar a lei, será levado à justiça".